Elu Ewert And the Two Dragons noppis kolm muusikaauhinda: suurim tunnustus on meile kuulaja Jaanika Vilipo, Katharina Toomemets , täna, 02:00 Jaga:

VÕITJAD: Ewert And the Two Dragons roobitsesid tänavustel muusikaauhindadelt korraliku saagi: aasta ansambli, aasta rokkalbumi ja aasta albumi auhinnad. Erlend Štaub

„Päriselt auhind saada on kindlasti ägedam, kui nomineeritud olla. Suurim tunnustus meile on aga plaadi- ja kontserdikuulaja,“ ütleb ansambli Ewert and The Two Dragons solist Ewert Sundja (35). Eile õhtul noppis bänd Eesti muusikaauhindade jagamisel kõige rohkem auhindu.