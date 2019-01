Sass Henno emotsionaalne palve EKRE toetajatele: ära luba oma lemmikpoliitikul õigustada vägivalda nõrgemate kallal! 

Avaldame Sass Henno loal tema Facebooki postituse täispikkuses:

„Sõbrad, ma tahaks praegu rääkida kõigi EKRE valijate, fännide ja toetajatega. Ma ei halvusta. Ei ründa. Ei ilgu. Ma räägiks samamoodi iga erakonna toetajatega, kes on samas olukorras. Igal maailmavaatel on demokraatias eluõigus. Ma päriselt usun ka, et nii suure toetajaskonnaga erakond peaks olema valitsuses ja vastutama Eestis toimuva eest.

Muuseas arvan, et need „välistan koostöö EKREga“ jutud konkurentide poolt kõlavad lapsiku emotsionaalsusena. Rahvast tuleb kuulata. Ja lisaks ma usun ka, et EKREs on häid liikmeid, näiteks Tartu esinumber Jaak Valge on andekas ajaloolane, kes näeb suurt pilti väga teraselt ja hästi, unustamata sealjuures inimlikkust. Ja teie valijate hulgas on inimesi, kelle süda on õiges kohas ja kes muretsevad Eesti tuleviku pärast. Karta pagulasi ei ole naeruväärne, nähes, mis maailmas toimub. Tunda rahvuse üle uhkust, ei ole naeruväärne, sest me kõik tahame tegelikult kuuluda kuhugi, kus me oleme „omad“.

Aga see, mis toimub EKRE juhtide ja fännide poolt Delfis ilmunud räigete kurjategijate nimekirja õigustades - see on ebaõiglane ja häbiks tervele erakonnale ja see peab muutuma. SELLIST VÄGIVALDA EI TOHI ÕIGUSTADA. Palun lugege. Seal nimekirjas on kriminaalkuritegudes süüdi mõistetud lapsevägistajad, naisepeksjad, pedofiilid. Seal on inimesed, kelle arvutitest on leitud lastega pornovideosid, kus on filmitud päris lapsi piinlemas päris vahekordades. Seal nimekirjas on KOLM suure koguse eest süüdimõistetud vägistamisnarkootikumi GHB diilerit.

Selle kohta ei tohi te öelda: „Mis te kiusate EKREt, pätte on igal pool!“, sest see pisendab nende liikmete kuritegude räigust. Vargus ja vägistamine ei ole ühel pulgal kunagi. See mõnitab ka ohvrite kannatusi. See tühistab need lapsed, keda on vägistatud. Naised ja tütred, keda on korduvalt ja jõhkralt pekstud. Rasedad, keda on ähvardatud seina ääres kõhtu lüüa.

Selle avaliku karistusregistri väljavõtte kohta ei tohi öelda „konkurentide sopaloopimine“, sest seesama tubli ajakirjanik on avalikustanud kurjategijaid ka teistes erakondades. (Karistusregister on avalik info). Selliste kuritegude kohta ei tohi öelda, et „mitmete isikute karistused on kantud, mis tähendab, et inimest ei tohi enam süüdistada.“ Pedofiilid ei muutu.

Te ei peaks vähendama nende süüd, öeldes, et eestis on 100 000 kriminaalkaristuse kandjat, normaliseerides kriminaalseid tegusid. Need liikmed, need teie nimekirja inimesed on lõhkunud elusid. Teinud haiget endast nõrgematele. Nad on rõvedad, haiged ja ohtlikud.