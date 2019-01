„Me armusime üksteisesse.“ Trump ja Kim kiidavad edukat kirjavahetust 

Ning paistab, et kirjadiplomaatia töötab - mõlemad riigipead on saadetistega rahule jäänud. Põhja-Korea riigimeedia pasundas uhkelt, et Trump saatis nende juhile hea ja isikliku sõnumi ning et Kim Jong-un on väga rahulolev. Ka Trump väljendas rõõmu, et viimaks ometi suhtlevad kahe riigi liidrid omavahel. Septembris kirjeldas ta ühel rahvaüritusel, et Kim kirjutab ilusaid kirju.