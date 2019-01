Poliitika ANU VALIMISBLOGI | Kas on normaalne, et laseme oma riiki juhtida lollidel ja hääletame valimistel järjekindlalt lollide poolt? Anu Saagim , täna, 19:19 Jaga:

ERLEND STAUB

Seltskonnaveergudel kribatakse, et koos minuga kandideerib parlamenti ka minu hea sõbranna, staarmeikar Reet Härmat ja et mõlemad oleme otsustanud kandideerida riigikogusse roheliste nimekirjas. Peab paika, aga Reet on Eestimaa Rohelised nimekirjas olnud juba aastaid ning üsnagi oluline mõjutaja, et seekord minagi selle otsustava sammu tegin. Aeg on soodne, sest suur osa eestlastest on hakanud mõtlema südamega.