KAVALUSEST POLNUD KASU! Reformierakond peab plakatid Lätis maha võtma või tõlkima 

Valka linnapea Vents Armands Krauklis ütles Õhtulehele, et Lätis kehtiva seaduse kohaselt tuleb reklaamide ülespanek kooskõlastada omavalitsusega ning reklaamtekst plakatil peab olema ka riigikeeles. „Kirjutasime täna reklaami tellijale vastava kirja ning reklaamid tuleb kolme päeva jooksul maha võtta või varustada need lätikeelse tõlkega. Kõnealune reklaam sooviti üles panna kuude paika Valkas, kuid komisjonilt saadi luba kolmele kohale,“ selgitab linnapea. Ta lisab, et seadustele vastavalt tohib reklaami paigutada ainult kohta, mis on omavalitsusega kooskõlastatud.