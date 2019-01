GALERII | President Kaljulaid: on meie enda teha, kuidas eesti keelel läheb 

"Ühelt poolt loodi eestikeelne ülikool, mis on tähtis märk. Omakeelne teaduskeel tagab selle, et ka riigikeelel on lootust kesta sajandeid ja aastatuhandeid," sõnas Kaljulaid, et oleme saanud vabalt vaielda oma keelepoliitika üle ja iseseisvalt langetada keeleotsuseid okupatsiooni eel ja alates iseseisvuse taastamise ajast.

"Teisalt mäletavad paljud meist 1970ndatel lapsed olnud seda, kui Eestisse tuli juurde inimesi, kes kõnelesid teist keelt. Tänu Kristjan Jaak Petersoni luuleridadele „Kas siis selle maa keel laulutuules ei või taevani tõustes“ kestis meis lootus, et meie keel püsib ja on. Ja tänu sellele luuletusele me ka tähtsustasime oma keelt ja see oli midagi, mille külge klammerduda ka neil aastatel, kui siia tuli palju inimesi, kes meie keelest midagi ei pidanud ja meile seda ka ütlesid," rõhutas president.

Ta lisas, et mõistab neid inimesi, kes on täna mures ja kellele kangastuvad needsamad pildid 1970ndatest, kui siia tuli kümnete tuhandete kaupa tuli teistkeelseid inimesi. "Meie inimestel on mure, kas see kõik kordub jälle. On tähtis, et me teeksime vahet – täna kontrollime meie neid tingimusi, mis on eesti keelel siin Eestis, 70ndatel me seda kontrollida ei saanud. Täna on meie enda teha, kuidas eesti keelel läheb, milliseks kujuneb eesti keele kasutajate hulk proportsionaalselt meie kogu rahvastikust. Oleme neis otsustes vabad ja ei eksisteeri ühtegi välist tegurit, mis neid otsuseid mõjutaks."