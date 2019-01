Mõrvatud poisi ema: vastik, et minu poja surmast vändatud film kandideerib Oscarile! 

Poisid vedasid lapse mahajäetud rongijaama, kus teda piinasid ja viimaks tapsid. Tegemist on Suurbritannia ajaloo ühe kurikuulsama roimaga. Venables ja Thompson on kõige nooremad süüdimõistetud mõrvarid riigi ajaloos. Täisealiseks saades said poisid uued identiteedid ja vabaduse, kuid Venables viibib praegugi vangikongis, seekord pedofiilse pildimaterjali omamise eest.

Väikese Jamesi ema Denise Ferguse meelest on aga nii filmi olemasolu kui ka Oscari-nominatsioon täiesti maitsetu ja vastik. „Üks asi on see, et Jamesi perekonnalt ei küsinud keegi filmi tegemiseks luba ega võetud ühendust, aga hoopis teine asi on see, et üks laps pandi näitlema Jamesi elu viimaseid tunde, enne kui ta jõhkralt maha tapeti,“ seisab ema pöördumises.