ŠOTI VISKI, DELIKATESSJUUSTUD: kas Eesti poodidesse on Brexiti järel tulemas hinnatõus? 

Kaubamaja AS-i kaubandusdirektor Heli Viirand hinnatõusupaanikaks erilist põhjust ei näe, kuna neilgi on otse Ühendkuningriigist maale toodavate kaupade osatähtsus üsna väike. „Aga kui tuleb leppeta Brexit, siis kindlasti lisandub kaupade sisseostuhindadele käibemaksu osa, sest tolliliitu sel juhul enam pole,“ hoiatab Viirand siiski. Mis puudutab aga seda, mis huvitab otseselt poodi ostlema läinud inimest, ehk hindu, ei ole - nagu Brexiti puhul juba mantraks on saanud - hetkel mitte midagi kindlat teada. „Kuidas ja kui suures osas muutuvad müügihinnad, ei oska hetkel veel ütelda,“ kommenteerib Viirand.

Ka Rimi pressiesindaja Katrin Bats väljendab sarnast hetketeadmatust - neile pole mingit infot hinnamuutuste osas tulnud, vähemalt hetkel mitte. COOP Eesti plaanib jääda äraootavale seisukohale. Ühel hetkel on Brexiti osas vastus käes, siis saab hakata ka lahendusi otsima. Ning ega paljud toidupoed ise Suurbritannia ettevõtetega ühendust ei pea, selleks on ikka vahendajad.

Šotimaalt pärit tšatni selver.ee

On hankijaid, kes on Brexiti segaduseks juba ette valmistunud ning tellinud suurema laari Briti kaupa ette, et seda saaks rahulikult edasi müüa, kuni segane periood ühel hetkel (loodetavasti) läbi saab.

Viski hind võib tõusta, juustusõbrad muretsema ei pea

Kui on üks toode, mida võib 30. märtsist tõepoolest oodata märkimisväärne hinnatõus, siis selleks on Šoti viski. Nimelt on Šoti viski erinevalt juustudest ja muust säärasest eriline toode. Kange märjuke, mille pudelil ilutseb Šotimaa nimi, ei saa olla kusagilt mujalt tulnud. Selle tootmistraditsioonid on spetsiifilised ja geograafilised – Mandri-Euroopas õiget Šoti viskit ei villita. Kuid näiteks Cheddari juustu valmistavad isegi kodumaised tootjad.