Jääkaru Nordi nahk on soolas, skelett läheb maaülikooli anatoomiamuuseumile 

LOODUSHARIDUSELE: Mis Nordi kasukast saab, on veel lahtine, kuid tema luud lähevad loodushariduse edendamiseks. Martin Ahven

Varalahkunud jääkaru Nord on praeguseks lahatud ja proovid on võetud: täpsemad uuringud on veel tegemisel, kuid maaülikooli teadlased kinnitavad, et käpa kroonilise haavandiga looma elutee lõpetamine oli ainuõige otsus. Jääkaru skelett läheb maaülikooli võrdleva anatoomia muuseumile.