Seisukoht | Naiste marss lõhestas 

See, et naiste marss Ameerikamaalt ükskord ka Maarjamaale jõuab, oli vaid aja küsimus. Selge oli ka, et punapoliitikud upitavad end selle naiste eest „võitleva“ grupi plakatite taustal telekaamerate ette. Kurb on aga, et kliente sellele marsile kutsunud riigiettevõtte juhil jääb õigust ülegi. Kas tegemist pole mitte ametiseisundi kuritarvitamisega?