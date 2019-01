Mart Soidro | Riigikogu valimisnimekirjad läksid lukku 

Kui veel mõni kuu tagasi oli tõsine oht, et Isamaa võib jääda alla valimiskünnise, siis nüüd arutletakse pigem selle üle, kui palju õnnestub neil valimiste vahelisel perioodil EKRE-le loovutatud häältest tagasi võita. Usun, et kahe peale saavad nad tulevases riigikogus vähemasti neljandiku kohtadest, iseasi muidugi, kuidas need jaotuvad. Ja nagu me esmaspäevasest telesaatest Radar ja teisipäevasest Eesti Päevalehest teada saime, siis EKRE pole mingi naljameeste kamp. Kui vaja, lähevad Eesti riigi patrioodid ka sõnadelt tegudele. Mõni nädal tagasi ennustas Martin Helme, et lisaks talle ja Mart Helmele võtavad nendel valimistel isikumandaadi ka Leo Kunnas, Jaak Valge ja Peeter Ernits. Viimase nime võib loetelust muidugi kohe maha kriipsutada, samas oleksin ma väga üllatunud, kui lisaks Helmetele õnnestuks see trikk ka Kunnasel ja Valgel. Aga hääli nad võtavad. Ja mitte vähe.

Kipun tegema vana viga ja arutlema selle üle, kes kellelt hääli ära võtab. Keegi ei ole ju kellegi oma, ka mitte tema hääl. Aga maailmavaade on paljudel inimestel siiski välja kujunenud ja seetõttu jääb kuni valimisteni õhku küsimus: kui palju suudab Eesti 200 varasemaid sotside ja Reformierakonna valijaid meelt muutma ja uustulnukate poolt hääletama panna? Sotside nimekiri on iseenesest ju tugev. Aga kas peale jäävad teada-tuntud tegijad või uudsuse võlu ja selgitustöö, see saab selgeks 4. märtsi varahommikuks.

Ja lõpetuseks kahest suurest tegijast. Keskerakonnast ja Reformierakonnast, kes saavad eelseisvatel valimistel kindlasti kahe peale kokku üle poole häältesaagist. Kui vahepeal juba tundus, et Keskerakonna võit on vääramatu, siis praegu ma selles enam nii kindel ei oleks. Samas ei ole ma nõus Mirko Ojakiviga, kes väitis viimases „Rahva teenrite” raadiosaates (19.01.2019), et paljud analüütikud teevad olulise vea, kui räägivad üleriigilisest pingereast ega vaatle valimissituatsiooni ringkonniti. Olen nõus, et neli viiendikku mandaatidest jagatakse välja ringkondades, aga vaid Keskerakond võib olla kindel, et saab igas ringkonnas vähemasti ühe mandaadi.

Ootan suure huviga, kuidas läheb mu vanal võitluskaaslasel Eerik-Niiles Krossil Ida-Virumaal, kus ta seekord Reformierakonna esinumbrina kandideerib. Kui jätta kõrvale Yana Toom, siis ükski eesti nimega valimisvedur eelmisel korral seal välja ei vedanud ega ringkonnamandaati ei saanud. Ja põnevust lisab teadmine, et Krossiga kandideerib samas ringkonnas tema kursuseõde Katri Raik, kes on omakorda sotside esinumber. Muide, samal kursusel õppis ka Indrek Tarand, kes on sotside esinumber Pärnumaal. Üks on selge: olgu tulemus milline tahes, vara on veel meie põlvkonda maha kanda.