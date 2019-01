Juhtkiri | Õigus elust lahkuda jäägu vaid tervetele? 

Küüniliselt võiks tõdeda, et saame selle arutelu edasilükkamist endale lubada veel pikalt, sest Janel ja teistelgi temaga sarnases olukorras inimestel on arstide järelevalve all elu teadlikuks lõpetamiseks võimalik reisida näiteks Šveitsi. Tegelikkuses see nii lihtne muidugi pole, sest eeldab, et parandamatul haigel on veel piisavalt jaksu ja ka rahalisi võimalusi asjaajamine ja lõpuks elu viimane reis ette võtta.