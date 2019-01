OTSEBLOGI | MUUSIKAAUHINDADE JAGAMINE: milline Tommy Cashi video on aasta parim ja kellest saab aasta artist? 

Kõige rohkem nominatsioone, kokku 6, on tänavu TOMMY CASH’il, kelle album “¥€$” on nomineeritud Aasta Hip-Hop/Rapalbumi ja Aasta Albumi kategoorias. Lisaks jahib CASH Aasta Meesartisti ja Aasta Muusikavideo tiitlit. Viimases pälvis ta kolm nominatsiooni.



Võrdselt 3 nominatsiooniga järgnevad erinevates kategooriates Estonian Voices, nublu, Ewert and The Two Dragons, NÖEP, Revals ja Lenna.



Nominendid:



Aasta Jazzalbum

Erki Pärnoja - Saja lugu

Estonian Voices - Taat läks lolliks

Kristjan Randalu - Absence



Aasta Etno/Folk/Rahvalik Album

Puuluup - Süüta mu lumi

Zetod - Lätsi liina

Voorand/Koikson/Sooäär/Daniel - Tormisele



Aasta Elektroonikaalbum

Bert On Beats - Freak By Nature

Mart Avi - OtherWorld

Sander Mölder - TIKS 068



Aasta Alternatiiv/Indiealbum

Maarja Nuut & Ruum - Muunduja

Zahir - What Noise?

Vaiko Eplik - Uus karjäär uues linnas



Aasta Metalalbum

Redneck Rampage - Caveman Chronicles

Rotten Sperm - Return Of The Semen

Talbot - Magnetism



Aasta Rockalbum

Ewert and The Two Dragons - Hands Around the Moon

Kuradi Saar - Kuradi Saar

Revals - Revals



Aasta Popalbum

Lenna - 3X

Leslie Da Bass - Koridorid

NOËP - Heads In The Clouds



Aasta Hip-Hop/Rapalbum

Reket - Rahu

Sammalhabe - james_

TOMM¥ €A$H - ¥€$



Aasta Debüütalbum

Holy Motors - Slow Sundown

Sander Mölder - TIKS 068

Öed - Öed



Aasta Naisartist

Lenna

Lepatriinu

Maria Faust



Aasta Meesartist

NOËP

Nublu

TOMMY CASH



Aasta Ansambel

Estonian Voices

Ewert and The Two Dragons

Revals



Aasta Muusikavideo

TOMMY CASH - LITTLE MOLLY

TOMMY CASH - PUSSY MONEY WEED

TOMMY CASH - X-RAY



Aasta Parim Laul

Lenna - Kolm korda

NOËP - New Heights

nublu - öölaps!

nublu feat. reket - Mina ka

Trad.Attack! - Lell'o



Aasta Album

Estonian Voices - Taat läks lolliks

Ewert and The Two Dragons - Hands Around the Moon

Puuluup - Süüta mu lumi

Revals - Revals

TOMM¥ €A$H - ¥€$



Aasta Klassikaalbum (kandideerivad nelja klassikalise muusika žanrikategooria parimad)



Aasta Heliloomingu Album, Aasta Sümfoonilise- või Lavamuusika Album

Erkki-Sven Tüür. Illuminatio. Whistles and Whispers from Uluru. Symphony No. 8

Muusika: Erkki-Sven Tüür

Esitajad: Lawrence Power (vioola), Genevieve Lacey (plokkflööt), Tapiola Sinfonietta, dirigent Olari Elts.



Aasta Koorimuusika Album

3 CD-d Baltic Voices

Muusika: Cyrillus Kreek, Veljo Tormis, Arvo Pärt, Urmas Sisask, Toivo Tulev, Galina Grigorjeva, Erkki-Sven Tüür, Sven-David Sandström, Einojuhani Rautavaara, Pēteris Vasks, Per Norgard, Alfred Schnittke, Vaclovas Augustinas, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Kaija Saariaho, Rytis Mažulis, Erik Bergman, Algirdas Martinaitis, Henryk Mikolaj Górecki

Esitajad: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Paul Hillier



Aasta Kammermuusika Album

The Soul of Fire

Muusika: de Falla, Albéniz, Stravinsky

Esitajad: Age Juurikas, piano