Omniva pakiautomaatidest ei saanud kaupa kätte

"Seoses koostööpartneri tehnilise rikkega on 24. jaanuaril ajutiselt peatatud pakiautomaadist ja postkontorist pakkide väljastamine ja palume klientidel pakile mitte järele minna. Saadame klientidele, kel on saadetis kätte saada, uue SMS-i niipea, kui rike on kõrvaldatud,“ kirjutas Omniva oma kodulehel.

Tehnilise vea tõttu edastas Elisa mõndadele Omniva klientidele ekslikke sõnumeid paki saabumise kohta. Nüüdseks on rike kõrvaldatud ning kliendid saavad taas pakkidele järgi minna. Kõiki rikkest puudutatud kliente on lahendusest informeeritud ning klientidele, kelle pakid ootavad pakiautomaadis või postkontoris, on saadetud korduvad pakiteated.



Rikke tõttu said sõnumid ka osad need kliendid, kel tegelikult pakki oodata ei olnud.