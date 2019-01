JÄRJEKORDDNE JAMA PAKKIDEGA: Omniva pakiautomaatidest ei saa kaupa kätte 

"Seoses koostööpartneri tehnilise rikkega on 24.jaanuaril ajutiselt peatatud pakiautomaadist ja postkontorist pakkide väljastamine ja palume klientidel pakile mitte järele minna. Saadame klientidele, kel on saadetis kätte saada, uue SMS-i niipea, kui rike on kõrvaldatud," kirjutab Omniva oma kodulehel.