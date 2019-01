Helir-Valdor Seeder nõuab: kõik välistudengid peavad õppima eesti keelt 

„Me kindlasti ei eelda, et kõik õpiksid kõrgtasemel ja omandaksid eesti keele, aga see on normaalne, et kui Eestisse tullakse mitmeks aastaks õppima, siis nad tegelevad ka minimaalselt selle keele ja komberuumiga,“ selgitas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. „See oleks kõigile kohustuslik.“

Isamaa esimees käis ettepaneku välja kolmapäeval, kui erakond kohtus riigikogus rektorite nõukoguga, kus ülikoolide halduslepingu raames arutati eesti keele säilitamist kõrghariduse erinevates õppekavades.

Teine ettepanek, mida Seeder soostus avama, puudutab võõrkeelsete erialade toetamist. Kui aastaid tagasi viidi sisse tasuta kõrgharidus, siis sellega sooviti aidata just eestikeelseid õppekavasid. „Praegu toimub ülikoolides ristsubsideerimine ehk maksumaksja raha eest rahastatakse osaliselt ka võõrkeelseid õppekavasid,“ rääkis ta. „Üldreegel peaks olema selline, et võõrkeelne õpe on tasuline, tasuta õppimine laieneb aga ainult eestikeelsele.“

Rektorite sõnul arutati, kuidas leida tasakaal eestikeelse õppe kättesaadavuse ja rahvusvahelise keskkonna vahel. „Rahvusvahelistumist on vaja, et tagada ülikoolidele kvaliteeti ja et oldaks nähtavad,“ ütles Tallinna ülikooli rektor Tiit Land.

Tallinna ülikooli rektor Tiit Land. Martin Ahven

„Üks vale arusaam, mis levib, on kindlasti see, et ülikoolid soovivad eesti keelt välja tõrjuda. See on kindlasti ekslik,“ rääkis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja. „Aga rahvusvahelistumine on ülikoolidele ülioluline ja iseenesestmõistetav.“

Rektorid omalt poolt arutelu tulemusi avama ei soostunud, kuid rõhutasid, et oodatakse vägagi, et halduslepingud saaksid sõlmitud. Nende kolmeks aastaks sõlmitavate lepingute alusel makstakse ülikoolidele tegevustoetust. Uued lepingud pidanuks olema sõlmitud käesoleva aasta alguseks, kuid et valitsus ei ole Isamaa ettepanekute tõttu veel üksmeelt leidnud, saavad ülikoolid toetusi vähendatud mahus.