SÕJAOHT: kas Donald Trump saadab nüüd USA väed Venezuelasse? 

Trump rääkis Venezuelast ka mullu septembris New Yorgis ÜRO peaassamblee 73. istungjärgul peetud kõnes. Ta kritiseeris sotsialismi, mis on elujõuetu ja ohustab teisi. „Praktiliselt kõikjal on sotsialism või kommunism toonud endaga kaasa kannatused ja languse. Kõik riigid peavad sotsialismile vastu tegutsema,“ rõhutas Trump.

„Me jälgime inimeste tragöödiat näiteks Venezuelas. Üle kahe miljoni inimese on põgenenud sotsialist Nicolas Maduro režiimi eest. Mitte eriti kaua aega tagasi oli Venezuela üks rikkamaid riike maailmas. Nüüdseks on sotsialism aga sealse rahva pankrotistanud ning paisanud elanikud vaesusesse,“ lisas USA president. Teema lõpetuseks kutsus ta teisi riike osutama abi demokraatia taastamiseks Venezuelas.

Venemaa toetab endiselt Madurot

Naftarikka Venezuela oma kontrolli alla saamine on USA-le kahtlemata strateegiliselt oluline. Seetõttu ei saa välistada, et Valges Majas tõepoolest peetakse praegu sõjaplaani. Kui Trump peaks tõepoolest Venezuelas sõjakäigu ette võtma, siis teravdab see veelgi USA suhteid Venemaaga, kes on seni avaldanud oma kindlat toetust Venezuela praegusele valitsusele.

USA president Donald Trump soovitas Nicolas Madurol rahumeelselt võimust loobuda. AP/Scanpix

Neljapäeva keskpäevaks olid Juan Guaidót Venezuela presidendi kohusetäitjana tunnustanud USA, Argentina, Brasiilia, Guatemala, Honduras, Gruusia, Kanada, Kolumbia, Costa Rica, Panama, Paraguay, Peruu, Tšiili ja Ecuador. Ka Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk avaldas lootust, et Euroopa Liit toetab ühtsena Venezuela demokraatlikke jõudusid.

Nicolas Madurot peavad endiselt Venezuela presidendiks Boliivia, Kuuba, Mehhiko, Venemaa, Türgi ja Uruguay.