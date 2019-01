Bakterivaba lõikelaud peaks olema igas kodus! 

Arcos pressitud biopuitkiust lõikelaudade eelis, võrreldes naturaalsest puidust lõikelaudadega, on niiskuse- ja temperatuurikindlus. Lõikelauad ei mõrane ega pragune, neid võib julgelt pesta nõudepesumasinas ja nad ei vaja kunagi õlitamist ega ka lihvimist.

Tänu oma õhukesele disainile ja kergusele on seda lihtne hoida, näiteks köögisahtlis või valamu taga.

Lõikelaud tundub esialgu noa all kõvana. Kasutades see aga pehmeneb ja on noaterale sõbralikum kui plastikust lõikelauad.