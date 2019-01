Peapiiskop Urmas Viilma eutanaasiast: suhtumine „pole inimest, pole probleemi“ ei ole humaanne 

Eutanaasiast kõneledes rõhutab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop, et Pühakiri ja sellel põhinev kiriku õpetus vaatleb elu kui kingitust, mis on püha selle algusest lõpuni. „Eutanaasia valimine ja võimalik seaduslik lubamine tähendab kannatuste lõpetamise asemel kannatavast inimesest vabanemist. Arvan, et suhtumine „pole inimest, pole probleemi“ – ehk teisisõnu „pole inimest, pole tema ja teiste kannatusi“ – ei ole inimlik ega humaanne seisukoht. Seda eriti ajastul, mil palliatiivravi [ajutiselt leevendav ravi] on arenenud niivõrd, et inimese reaalsed kannatused on võimalik viia miinimumini, säilitades sealjuures inimese väärikuse ning arvestades tema enda tahte ja soovidega inimväärseks elu lõpuks ettevalmistamisel.”