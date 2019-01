Carrie Underwood sai mitme nurisünnituse järel teise lapse 

Ajakirja People allika kinnitusel on kuulus paar meeletult rõõmus terve lapse sünni üle. Nende esikpoeg Isaiah Michael on kolmene. „Viimased aastad on karmid olnud, arvestades raseduste katkemist ja õnnetust, ning nad isegi ei teadnud, kas nad sinnamaani [lapse sünnini] jõuavad,“ räägib allikas.