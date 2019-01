Skandaaliga lahkunud Tea Varrakut asendav uus kantsler: hariduses ei saa kaua ühe koha peal istuda 

„Tegelikult on mu töökoht Eesti,“ vastab Laidmets küsimusele, millises linnas hakkab olema tema töökoht. „Hariduses on nii, et kaua ühe koha peal istuda ei saa. Aga pere on mul Tartus ja töökabinet hakkab olema ka seal.“

Haridusministeeriumi inimeste hirme, et kogu asutus vaikselt Tartust pealinna suunas niriseb, Laidmets ei jaga: „Ei ole see asi nii hull. Seni, kuni otsitakse inimesi hea kvalifikatsiooni järgi kas siis Tartusse või Tallinna, on kõik korras. See läheb käest siis, kui töötajate otsingud on suunatud ainult Tallinnasse.“