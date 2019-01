Ilmakuulus mõminaräppar Lil Xan tuleb Eestisse esinema 

Anarhia sai alguse nelikümmend aastat tagasi bändi Sex Pistols tulekuga, kuid nüüd on meil punkmuusika asemel hoopis räpp. See on ka üks põhjustest, kuidas sai alguse California kollektiiv nimega Low Gang, kelle ridades alustas räppar Lil Xan, vahendab kontserdi pressiesindaja Ilja Judeikin saadetud pressiteates. Noor muusik, kodanikunimega Nicholas Diego Leanos, on üks neist artistidest, kes on läbi populaarse morni kõla omaks võtmise maa-alustest muusikaringkondadest rambivalguse kätte tõusnud.

Lil Xan, kes on vaid 22-aastane, kirjeldab oma muusika kõla kui tulemust sellest, milline ta iseloomult on. „Mulle meeldivad mänglevad rütmid, ksülofonid, veidrad helid Bobby Johnsoni produktsioonist. See on tulemus minust; mina veidi ebaküpsel ja lapsikul kujul.” Noor muusik tunnistab, et pideva enesearenguga kaasneb ka tema loomingu muutumine. Esialgsest tüüpilisest träpp muusika kõlast ja mõminaräpist on saamas midagi hoopis muud. „Mul on veel nii palju maailmale näidata,” sõnab artist entusiastlikult.