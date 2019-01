„Bohemian Rhapsody“ lavastajat süüdistatakse seksis alaealiste poistega  

BBC Newsi teatel tsiteerib The Atlantic nelja meest, kes väljaande andmeil pole varem avalikkuse ees üles astunud. Üks meestest kinnitab, et seksis Singeriga 15aastaselt. Teine oli nimeka lavastajaga seksuaalsuhtes olles 17 ning see olnud Singerile teada. Kolmas oli enda sõnul 17 või 18, kui tal lavastajaga seksisuhe tekkis. Tema nimetab Singerit murdjaks, kel on kombeks ilma poiste nõusolekuta neile kätt püksi ajada.

The Atlanticu artiklis on nii uusi süüdistusi kui ka vanu, viimaseid meestelt, kes on varem Singeri kohtusse kaevanud, kuid süüdistuse kas tagasi võtnud või kohtuväliselt ära klaarinud.

Tsiteeritud on ka Victor Valdovinose nimelist meest, kes väidab, et Singer pilastas teda 1998. aasta filmi „Apt Pupil“ võtetel korduvalt.

Ka Singeri advokaat väitis The Atlanticule, et tema klient eitab tõmmet alaealiste vastu ning nendega seksuaalsuhtesse astumist. Valdovinose-nimelist meest Singer ei tundvat.

Bryan Singer vallandati „Bohemian Rhapsody“ lavataja kohalt mõni nädal enne võtete lõppu. Stuudio süüdistas teda ebausaldusväärses käitumises ja võtetele mitteilmumises. Toona käisid jutud, et Singer on Freddie Mercury osatäitja Rami Malekiga tülli pööranud, kuid varsti pärast vallandamist tabas Singerit süüdistus 17aastase nooruki vägistamises. Süüdistused alaealiste poistega seksimises on Singerit saatnud 2014. aastast saadik.