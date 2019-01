Kerttu Rakke: solvamiste ja solvumistega eputamine oleks viimasel ajal nagu lausa moeasi 

Kertu tõdeb, et temagi kohta on halvasti öeldud ja ilmselt öeldakse tulevikuski. "Ja mis siis? Kas ütleja on keegi kõrge ja tark, kelle sõnu pean ma puhta kullana võtma? – Vaevalt. Ma ei tea kedagi, kes oleks nii kõrge ja tark, et kõiki tema sõnu peaks kullana võtma."

Oma osa saab ka "Radari" vihkamise teemaline erisaade, kus inimesed rääkisid, kuidas neid solvatud on. "Ja mis siis? Me elame täpselt sellises maailmas, nagu me elame, ei saa oodata apelsine õunapuult ja pettumuse korral jalgadega trampida ja süüdlasi otsida. Tuleb alla neelatada ja edasi suusatada, nagu üks meie suusakuulsusi kunagi väga tabavalt ütles," põrutab Rakke.

Naise arvates võiks enne solvumist mõelda mille ja kelle peale üldse solvuda. "Kas see inimene on tõesti väärt niipalju, et tema peale oma närve ja energiat kulutada, tema peale mõtlemisega oma päevi sisustada?"