Kate Hudson kasvatab oma kolme last sooneutraalselt 

Hudsoni esikpoeg Ryder on juba 15, noorem poeg Bingham seitsmene. Näitlejanna rääkis värskes AOLi intervjuuus, et tütre sünd pole tema kasvatusmeetodeid muutnud.

Rani olevat küll vendadest erinev, „kuid me ei tea ikka veel, kellena ta end tulevikus identifitseerib“. Hudson märgib siiski, et tütar on ilmutanud vapustavalt naiselikku energiat. „See on poistest väga erinev ja on vahelduseks täitsa lahe tahta lasteriideid osta,“ ütleb näitlejanna, kes vaatamata sooneutraalsele lähenemisele on Ranile ka väga efektseid sitse-satse selga ostnud.