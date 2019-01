GALERII | Anne & Stiil kuulutas tänavu aasta naiseks Moonika Siimetsa 

Ajakirja Anne & Stiil aasta naise tiitel kuulutati välja kuuendat korda. Selle pälvib naine, kelle tänavune tegevus on olnud tulemusrikas ja inspireeriv, kes on astunud välja oma tõekspidamiste eest ning sõna otseses mõttes maailma parandanud.

„Moonika Siimets puudutas „Seltsimees lapsega” meie ajaloo valusaid närve, tuletades meelde, et siinsed inimesed on näinud ka teistsuguseid aegu. Moonika Siimets on jätnud Eesti filmiajalukku tugeva jälje, mida kinnitavad filmi kõrged vaatajanumbrid,” ütles Anne & Stiili peatoimetaja Mari-Liis Helvik saadetud pressiteate vahendusel.