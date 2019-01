Helle-Moonika Helme: meil on kõrval teised erakonnad, kellega ei ole võimalik riiki päästma minna!

Helme hinnangul on EKRE programm kõige terviklikum, kuid see ei tähendavat, et teiste erakondadega läbirääkimistel ei võiks mingisuguseid punkte kompromissi nimel kohandada.

Rääkides vabaturumajandusest kinnitas Helme, et sellist asja ei ole Euroopa Liidu direktiivide pärast Eestis enam ammu, kuna kogu Euroopa Liidult tulnud raha tuleb suuantult, teatud tingimustega ja suure kontrolliga. Poliitiku hinnangul peaks Eesti juba praegu olema valmis selleks, et Euroopa Liit ühel hetkel kaob.

„Selles mõttes, et nii kaua, kuni nad on, siis on loomulik, et oleme selles süsteemis, aga peame juba vaikselt hakkama…kuidas ma ütlen – vaikselt hakkama mõtlema, et kuidas edasi, sest ega see juhtu korraga,“ kommenteeris Helme.