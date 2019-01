Eesti uudised Salajõe küla elanikel on kaevudes joogivee asemel pruun ja sogane ''boršisupp'' Maaleht , täna, 07:28 Jaga:

Aldo Luud

Järgmise aasta veebruariks valmiv uuring annab pildi tuhande Eesti kaevu vee kvaliteedist, mis on vaid murdosa kõigist analüüsimata salv- või puurkaevudest, kuid üks on juba praegu kindel – enamikus paigus on vesi kare. Läänemaal Salajõe küla elanike kaevudest tuleb selge vee asemel üldse sogane ''boršisupp''.