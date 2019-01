Politseijuht Elmar Vaher teenib 5800 eurot kuus 

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori ja politseikindralinspektori Vaheri kuupalgamäär on 2400 eurot. Politseikindralinspektori teenistusastme eest kehtestas siseminister teenistusastme tasu 162 eurot kuus. Tasandustasu on siseministri käskkirjaga kehtestatud Elmar Vaherile 3238 eurot kuus. Vaheri kuupalk kokku on 5800 eurot. Käskkirja rakendatakse tagasiulatuvalt alates selle aasta 1. jaanuarist.