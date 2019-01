Pärnu kohvikus olematu raha nimel teenindaja oimetuks peksnud mehed olid kohalikud 

„Politsei on teinud head tööd ning just täna [23.01] sai viimane, kolmas mees kahtlustuse kohviku röövis,“ ütles prokurör Merike Lugna. „Kokku on kahtlustatavana üle kuulatud kolm kohalikku noormeest vanuses 28–29 eluaastat. Üks neist on alates 10. detsembrist vahi all, sest tabati lühikese aja jooksul kolmandat korda autoroolist, ehkki mehel juhilube ei ole. See on raske kuritegu, mille eest on süüdimõistmisel ette nähtud vangistus kolmest kuni viieteistkümne aastani.“