Briti „mootorpaadimõrvar“ andis end viimaks politseile üles Gruusias 

2015. aasta 8. detsembril kohtusid 24aastane Charlotte Brown ja 31aastane Jack Shepherd esimest korda silmast silma. Mees viis tütarlapse kallile kohtingule, seejärel uhkeldas, et talle kuulub vinge paat ja pakkus, et viib Charlotte'i lõbusõidule.

Ülemeelikushoos pakkus Shepherd neiule ühel hetkel, et too võib ise rooli enda kätte võtta ja paadijuhtimist proovida. Sellega aga mees ei arvestanud, et kaassõitjal polnud peale uljuse paadisõidu osas suurt midagi ette näidata ning neiu kätes sõitis paat vastu kalda ääres kasvanud puude oksi. Mõlemad sõitjad lendasid kokkupõrke tagajärjel pardalt merre ning Charlotte hukkus. Surma põhjuseks oli uppumine.

24aastane Charlotte Browni surmaõhtu algas ilusa ja peene kohtinguga PA Pictures / Scanpix

Prokuratuuri hinnangul oli neiu surmas süüdi Shepherd, kes utsitas oskamatut juhti rooli haarama. Shepherd on aga õnnetusest saati olnud seisukohal, et kuna paati juhtis õnnetuse hetkel Charlotte, ei saa tema milleski süüdi olla. Eelmise aasta juulis ei ilmunud Shepherd enam kohtusaali. Seal mõisteti talle kuueaastane vanglakaristus.

Ka nüüd Gruusia meediaga suheldes jääb Shepherd endale kindlaks, et tegemist ei olnud tema hoolimatusest põhjustatud surmaga, vaid lihtsalt traagilise õnnetusega ning taas kord rõhutab ta, et paati juhtis Charlotte.

Naise isa Graham Brown kirjeldas BBC-le, et tunneb end väga emotsionaalselt, kuid on õnnelik, et tütre surmas pääseb viimaks õiglus jalule. Ta usub, et kolm aastat kestnud südamevalu saab nüüd vaikselt paranema hakata.