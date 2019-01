Ago Anderson: "Poni seljas galoppi kihutades oleks tahtnud olla rohkem naine kui mees. Päris valus oli." 

„Üks üllatuskoht, mis pidulikul esilinastusel silme eest uuesti läbi jooksis, oli see, kui mind võttel pandi poni selga istuma. Ma pole kunagi ratsutanud, aga see väike poni otsustas nagu nimme minu suure keha all ootamatult galoppima hakata. Loomulikult polnud ma sellega üldse arvestanud, mistõttu hakkasin sadulas vasturütmi hüppama. Sel hetkel oleks küll tahtnud olla rohkem naine kui mees. Päris valus oli. Selliseid asju ikka juhtus,“ naerab Ago nüüd, kuigi poni seljas ratsutades olid silmas pigem pisarad.