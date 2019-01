Eesti uudised PÕLLUMEES AHASTAB: mootorsaanidega jõmmid hävitavad mu vilja! Liis Vaksmann , täna, 19:55 Jaga:

JÄLJED LUMEL: Mootorsaanidega lustisõitjad kipuvad põldudel arutult kihutama, rikkudes nii põllumeeste saagi. Sellel Jaan-Kristjan Kaalmale kuuluval taliviljapõllul tehti lõbusõitu jaanuarikuus. Robin Roots

Kui võõra auto katusele keegi naljalt ei roni, siis võõrastel põldudel lustisõitjatel jääb õigust ülegi. „See lumekiht, millest on kord üle sõidetud, ei kaitse enam taimi külma eest,“ kurdab põllumees, kelle talivilja lõbusõitjad nii tänavu kui ka varasematel aastatel rikkusid. Eestis on ohus kuni 200 000 hektarit taliviljapõlde, mille rüüstajatega võitlemine on jäetud ainult kogukonna õlule.