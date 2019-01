Juhtkiri | Kaotage poliitilise välireklaami keeld lõpuks ära 

See on ahvatlenud poliitikuid paigutama poliitplakateid siseruumidesse, kust need paistavad tänavale vaid osaliselt; kleepima oma näopilti isiklikule autole, ja rikastanud Eesti poliitfolkloori K-kohukese võrra. Erakondade kavaluse või jultumuse – olenevalt vaatevinklist – viimane näide on suurte poliitplakatite viimine piiri taha, kus need võiksid kõnetada Lätti osturetkele suunduvaid valijaid, ent eiravad selgelt keelu algset mõtet. Olgu, hea seegi, et välisriigis tehtava kampaania üle vaevalt peab järelevalvet meie politsei, ent nende sadade juhtumite kõrval iga valimiskampaania kohta, kus korrakaitsjad peavad igal juhul eraldi otsustama, mis on keelatud ja mis mitte, on see vaid väike võit.