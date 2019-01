Seisukoht | Kas me oleme unustanud koduse kasvatuse?  

Kui küsisin poistelt pisut karmima tooniga, mida nad teevad ja kas see on normaalne, kutsusid nad mind vene keeles fašistiks. Enne ärajooksmist mainisid veel, et vähemalt ühe poisi isa on suur ja oodaku ma. Tüdruk oli küll šokis, kuid siiski terve. Ilmselgelt tajusid poisid oma süüd, sest muidu nad poleks nii kiiresti põgenenud.