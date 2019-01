Vambola Paavo | Hilisem tundide algus venitab koolipäeva liiga pikaks 

Sotsiaalministeeriumis on valmimas eelnõu, mille järgi tahetakse koolitundide algus nihutada seniselt kella 8 tund hilisemale ajale. Paraku paiskab see jõustumisel kõik pahupidi. Kas ametnikud ei mõtle, millal algab lapsevanematel tööpäev? Reeglina kell 8, aga kui tundide algusaeg muutub, kas siis öeldakse ülemusele, et tead, ma hakkan nüüdsest tund aega hiljem tööle jõudma, sest lapsed on vaja kooli viia. Ülemuse reaktsiooni võib vaid ette kujutada.

Üldiselt võtavad vanemad tööle minnes lapse või lapsed kaasa ning sõidutavad nad kooli. Kas siis tulevikus tekib neil lastel hommikuti koolis tunnike või isegi rohkem sisustamata aega? Millega see täidetakse, ei räägi keegi. Teadupärast ei tohi lapsi üksi ja järelevalveta jätta. Niisiis peavad koolid palkama varem saabuvatele lastele järelevaatajad-pedagoogid ja organiseerima hommikurühmi.

Millal jääb aega õppimiseks?

Uuenduse läbiviijad rõhuvad sellele, et kella üheksaks kooli tulles on lapsed paremas vormis, nad pole unised ja töötavad esimeses tunnis aktiivsemalt. No ei hakka nad paremini õppima, kui vanem toob nad varem kooli ja laps peab rohkem kui tunni lihtsalt kuidagi mööda saatma.

Maapiirkondades lähtuvad busside väljumisajad koolipäeva alguse kellaajast. Nüüd tuleb ka neid ümber tegema hakata. Paljud omavalitsused on tellinud õpilasringid. Enne viiakse kohale lasteaialapsed ja siis õppurid. Siingi tuleb teha korrektiivid.

Arusaamatuks jääb seegi, miks tuldi ideega välja just nüüd, enne valimisi. Tundub, et kogu asjal on juures poliitilise kampaania maik.

Ent plaanitud muudatused ei piirdu vaid koolipäeva algusaja nihutamisega. Sotsiaalministeerium soovib pikendada söögivahetunni seniselt 20 minutilt pooletunniseks. Huvitav, mis on juhtunud, et meie lapsed paarikümne minutiga enam söönuks ei saa. Järsku peame palkama neile ka söötjad, ütlen naljaga pooleks.