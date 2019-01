Repliik Taavi Rõivas | Ratase maksukirves noortele emadele Taavi Rõivas, endine peaminister, Reformierakond , täna, 17:40 Jaga:

Robin Roots

Õige pea on käes eelmise aasta tulude deklareerimise aeg ning seekord on pinged üleval juba varakult. Kindlasti põhjusega – mitte kunagi varem ei ole Eesti tulumaksusüsteem sedavõrd keeruline (ja paljude arvates ka ebaõiglane) olnud. Erinevalt eelmistest aastatest peavad kümned tuhanded inimesed tulumaksu juurde maksma ning erilise ebaõiglusena on kõrgema maksukoorma alla sattunud ka paljud töötavad pensionärid. Näiteid ilmsest ebaõiglusest on aga veelgi.