Andres Sõber | Aivar Kuusmaast peaks saama Eesti koondise peatreener 

Kui hakkame Aivar Kuusmaast pihta, siis ütlesin juba eelmisel aastal, et pärast sellist edukat hooaega nagu tal 2017. aastal oli, on kaks varianti. Kas mees läheb kõvemasse klubisse treeneriks või tiim tõstab oma boonuseid ja teeb võistkonna veel tugevamaks, et minna mängima Cramode ja Rockidega.

Üks asi, mis jääb kripeldama, on see, et tegelikult pole ju hullu midagi, kui Eesti-Läti liigas kaheksa hulka ei pääse. Mängid ühe hooaja nõrgemalt ära ja tuled paremana tagasi. Aga seda Kuusmaa või juhtkonna ego ilmselt ei lubanud. See on ju selge, et ta on Eesti tasemel väga kõva treener. Mis siis on, kui üks hooaeg viltu läheb? Aga ju siis on meie korvpallis valulävi nii nõrk, et latt tõstetakse mõistmatult kõrgele. Eesti tasemel saab ainult Kalev/Cramo endale lubada igal aastal esimene-teine olla. Nad on neli korda kõvema eelarvega. Teised võivad vahepeal lati alt läbi käia ja kuuendaks jääda.

Kui Rapla loos on kõige taga Indrek Ruut, nagu aru sain, siis selle härraga on mul endal ka pistmist olnud. Olin kaks aastat U20-koondise peatreener ja kui kolmandal hooajal hakkasime A-divisjonis mängima, leidis Ruut, et ta oleks ka hea kandidaat peatreeneri kohale. Tema avalduse tõttu lükkusid meie asjad poolteist-kaks kuud hiljemaks. Selline omadus on Ruudul täitsa olemas, et vett segada. Kui Kuusmaa oli seni füüsilist ettevalmistust teinud, oleks pidanud laskma tal seda edasi teha. Või siis mitte midagi laskma enam teha.

Kui aus olla, siis mina paneksin Kuusmaa Eesti koondise peatreeneriks. Raudselt. Arvestada tuleb seda, et ta on olnud vastuoluline tüüp ja osa mängijaid võib teda liiga kõva isiksusena võtta. See võib rääkida Priit Vene kasuks. Aga temal pole minu arust veel eriti väärtust. Ainus väärtus on see, et ta oskab siia hästi leedulasi tuua.

Aga et korvpalliliidul palju valikut ja raha pole ning väljast ei saa ka võtta, siis peamised kandidaadid on ikkagi Vene ja Kuusmaa. Mina oleksin igal juhul Kuusmaa poolt. Tal on kord majas ja ta teab, mida teeb. Tal on kõva taust ja kui mehed on indu täis ega pirtsuta, siis võib hea tulemus tulla.

Gert Kullamäe ja Tallinna Kalev/TLÜ puhul see [Sten-Erik] Jantson... mis omanik ta on, nalja teete! Peatreener peaks saama mängijaid valida, aga toodi selline mees, keda ta ei tahtnud. Vähemalt Eesti tasemel võiks treeneril lõpuni otsustamisõigus olla.