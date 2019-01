Linnar Priimägi: Anu Saagim ja Mart Sander ei taha minna riigikokku riiki juhtima, vaid parasiteerima! 

Priimäe arvates on Eestis üldine probleem selles, et ametikohtadel, ka riigikogus, istuvad parasiidid, kes on ebaefektiivsed oma töös. Samamoodi näeb Priimägi parasiitidena ka kuulsusi, kes riigikokku üritavad tänavustel valimistel saada.

“Seal on praegu neid küllalt! Parasiitide eeskuju on andnud indu ka teistele, “Miks mina seda palka ei saa, miks mina neid hüvesid ei saa? Miks minul nii palju vaba aega ei ole, pean siin rügama?! See on ebaõigluse tunne,” selgitab ta. “Suur võitlus tuleks algatada siin riigis riigiefektiivsuse nimel, parasiitlus tuleks likvideerida.”