Spekulatsioon: keegi pani Anveltil näpud sahtli vahele, et ta poliitikast lahkuks 

See on avalik saladus, et Anvelt on avalikel üritustel liialt tipsutanud, ning sellest ei tehta erilist numbrit. Arvatakse, et tema ametist lahkumise taga on midagi, mis tuli teravalt päevakorda. Keegi pani siseministril näpud sahtli vahele ja talle anti valida: kas teed kiired käigu ja lahkud poliitikast või muidu hakkab midagi päevavalgele tulema. „Küsimus on pigem selles, kes tal näppe sahtli vahel hoiavad: kas omad või võõrad,“ mõtiskleb kõrge reformierakondlane.