Modell väidab, et Dolce & Gabbana kampaania hävitas tema karjääri 

Novembris ilmunud kolm reklaamklippi kujutasid Zuo Ye nimelist hiina modelli nägemas ränka vaeva, et Itaalia toite, näiteks cannoli't ja pitsat söögipulkadega suhu toimetada. Kampaania pidi tõestama, et D&G armastab Hiinat. Kuid tagasilöök oli jõuline: Hiina suurimad edasimüüjad keeldusid Itaalia moemaja kaupu müümast. Hiiglaslik lukskaupade turg ähvardas D&G-l peost libiseda.

Dolce & Gabbana disainerid palusid mitu korda avalikult vabandust ja toonitasid, et ei tahtnud hiinlasi solvata.

Nüüd tunnistas ka modell Zuo Hiina sotsiaalvõrgustikus Weibo, et tunneb süüd ja häbi, kuid anus mõistmist. Modell lubab edaspidi oma käitumist parandada, vahendab BBC News. Tema sõnul on nii suure rahvusvahelise kaubamärgi heaks töötamine tavaliselt põnev samm karjääriredelil edasi. Kuid antud juhul „see peaegu tappis mu modellikarjääri“.

Modell oli enda sõnul võtete algul teadnud, et tal tuleb Itaalia roogi süüa. Ent seda, et abiks tuleb võtta söögipulgad, ta ei aimanud. Kaunitar kurtis, et skandaali puhkedes ei toetanud teda keegi. Sotsiaalmeedias oli nii Zuo kui ka tema pereliikmete ja agendi vastu raevukaid rünnakuid tehtud.