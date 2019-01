Sõnasõda riigikogu saalis: ma ei teadnudki, et Eesti põhiseaduse alusväärtuseks on vulvamütside kandmin

Saar ütles, et tema ei lugenud kuskilt välja, et alluvatele ja klientidele oleks antud korraldus kuskile marssima minna. "Mina ei tea, milliseid uudisekanaleid teie loete. Ma soovitan teil aeg-ajalt lugeda ka Eesti sõltumatut meediat, sest te järjekordselt minu arvates kas hämate või veel hullem, valetate," sõnas minister. Ta lisas, et kui Helme saaks veidigi sõltumatumat informatsiooni, siis ta mõistaks, et naiste marsi näol oli tegemist oli ühe viisiga juhtida tähelepanu nendele väärtustele, mis on kirjas ka Eesti Vabariigi põhiseaduses.