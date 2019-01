POLE PAHA TULEMUS! Head riigid: mitmendal kohal asub Eesti? 

Kui tõsiselt Hea Riigi Indeksit tasub võtta, on iseasi. Omapärane lähenemine, mis mõõdab maailma riikide „headust“, on muidugi huvitav, ent näiteks 2016. aastal kirjutas väljaanne The Economist, et indeksi mõnedes tulemustes on põhjust kahelda. Näiteks võib Eesti 14. koht planeedi ja kliima kategoorias tunduda pisut liigagi positiivne, arvestades meie sõltumist põlevkivist ning aeg-ajalt meedias läbi käinud lugusid eestimaalaste vähesest teadlikkusest rohelisest eluviisist. Samas jällegi on teada, et Eestimaal on üldiselt väga puhas õhk. Või kuidas arvab Õhtulehe lugeja?