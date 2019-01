Autoavarii ohver nõuab prints Philipi vastutusele võtmist 

Kaks päeva pärast neljapäeval toimunud avariid, milles printsi juhitud Land Rover külili paiskus, tabati Philip rooli tagant turvavööta. Emma Fairweather, kes oli õnnetuses randmeluu murdnud, nimetab seda Philipist äärmiselt taktituks. Tema arvates pidanuks Edinburghi hertsog pärast üliohtliku õnnetuse põhjustamist mõnda aega järele mõtlema, et selline olukord ei korduks, vahendab The Sun.

Kahe lapse üksiema Emma on intervjuudes printsile ette heitnud, et too pole temaga ühendust võtnud. Alles neli päeva pärast avariid sai Emma sõnumi ühelt kuninganna õuedaamilt, kes talle Elizabeth II tervitused edastas.