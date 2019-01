Maailm RAHA EEST KULDNE PASS: Euroopa Komisjon võttis kodakonsuse müügi luubi alla Toimetas Greete Kõrvits , täna, 20:02 Jaga:

Küprosel Limassolis meelitab plakat Vene kodanikest investoreid AFP/Scanpix

Euroopa Komisjon paneb liikmesriikidele südamele, et nn kuldsete passide ehk investeeringute teel kodakonsuse saanud isikute üle peab olema palju tugevam järelvalve. Komisjoni mure on, et pole võimatu, et mõni ärikas kasutab soodsat võimalust maksude vältimiseks või rahapesuks.