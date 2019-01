Indrek Saar eestikeelsest õppest: palju sõltub kohalikest kogukondadest 

Tiidus märkis, et lähenevate valimiste eel on elavnenud debatt eestikeelse hariduse teemal, vahendas riigikogu pressiteenistus.

Saare sõnul on debatt sellel teemal viinud laia konsensuseni, et Eesti koolid peaksid olema ka eesti keelsed. Saare sõnul on tõenäoline, et tulevikus jääb eestisse ka erandeid, nii nagu tänagi on võimalik õppida inglise, prantsuse ja saksa keeles.

„Aga see, et Eestis on ühtne ja koosõppiv koolisüsteem, see on minu arust lai poliitiline konsensus ja mina olen aru saanud, et kõik täna valitsuses esindatud erakonnad seda põhimõtet igati toetavad,“ ütles Saar ja lisas, et mitte ainult sõnades ei toeta, vaid ka selle jaoks praktikas tööd ja otsuseid teevad.

Näiteks on haridusministeerium käivitanud programmi "Professionaalne eesti keele õpetaja igasse vene õppekeelega lasteaiarühma", et kõigil lastel oleksid alushariduses võrdsed keelevõimalused. Uuel õppeaastal saab näiteks 150 Ida-Virumaa lasteaia- ja üldhariduskooli õpetajat tasuta B2 ja C1 taseme eesti keele koolitust, et sooritada ka nõutav tasemeeksam.

„Mis puudutab täiskasvanute keeleõpet, siis seal toimub see mitme ministeeriumi koostöös ja siin on märkimisväärne roll ka Kultuuriministeeriumil ja Integratsiooni Sihtasutusel,“ märkis Saar.

Minister viitas asjaolule, et kui me räägime eestikeelsest koolist, siis me ei saa vaadata ainult nende otsuste suunas, mida tehakse riigi tasandil.

„Väga paljud nendest otsustest sõltuvad kohaliku kogukonna ja kohalike omavalitsuste otsusest,“ toonitas Saar.