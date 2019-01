Jahimehed on küttinud 59 hunti 

22. jaanuari seisuga on Pärnumaal kütitud enim hunt (12), kellest neli on kütitud eriloa alusel. Aktiivsemalt on küttinud Raplamaa (10 hunti), Järvamaa (9 hunti) jahimehed. Lisaks on Harjumaalt kütitud seitse, Tartu- ja Läänemaal kuus hunti. Valgamaal on jahimehed küttinud kolm, Lääne-Viru-, Saare- ja Ida-Virumaal kaks hunti.