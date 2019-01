ARVUSTUS | „Klassikokkutulek 3: Ristiisad“ vajus natuke lonti. Oleks oodanud, et film lõppeb suurema pauguga 

Selles mõttes, et oma eraeludes võivad nende teed koos kaasade ja lastega kulgeda küll mööda Ameerika mägesid ja sedagi mitte ühel ajal, mis aga ei sugugi ei vähenda nende kunagi koolis sündinud sõpruse suurust. Tuleb vist taas korrata, kui hästi kolmik kokku sobib ja kui professionaalselt Genka „päris“ näitlejate Andersoni ja Malmsteniga kokku sulandub. Nemad on kahtlemata kolm vaala, millele kõik kolm filmi toetuvad.

Aga poleks millelegi toetuda, kui poleks stsenaariumit. Süüvimata sügavamalt kahe esimese „Klassikokkutuleku“ narratiivi, jäi millegipärast tunne, et kolmas neist on nõrgem, mida siis omakorda situatsioonikoomika ja dialoogi ping-pongitamisega püütakse korvata.

Kuigi jah, nagu eelmisteski filmides, on viimaseski koomuski all tihtipeale peidus väga tõsised, eelkõige siis mehi, aga läbi nende ka nende kaasasid puudutavad probleemid. Nagu näiteks Genka kehastatava Toomase lastetuse küsimus.

Eks hea maitse piirist (ja tegelikult ka sellest, kus see hea komöödia puhul jookseb) võiks palju rääkida, sellest eraldi loo kirjutada. Siinkohal märgiks vaid ühte minu jaoks miinusmärgiga misanstseeni, kus Andres ristsetel maimukese peast lõigatud juuksetuti ristiema (Karmel Killandi) kleidile otse „kolmnurga“ piirkonda suudab heita. Aga eks neid nabaaluseid nalju ole täis ju kõik kolm filmi ning nende seljas häbematult ratsutataksegi. Ainult et mõnikord kukub see peenemalt ja vaimukamalt välja („Klassikokkutulek 2“ meeste raseerimisstseen SPA-s).

Last but not least: paljud kahest eelmisest filmist pärit nabaalused naljad olid kas lihtsalt kordused või siis eelmiste kahvatumad varjud ja kindlasti oleks oodanud, et finaal ehk siis kolmas film oleks lõppenud suurema pauguga. Nüüd vajus see lihtsalt natuke lonti.