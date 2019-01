Elu Jaagup Kreem poliitikasse ei lähe: ma ei ole selle ala mees Toimetas Katharina Toomemets , täna, 14:09 Jaga:

Jaagup Kreem Alar Truu

„Vikerhommikus“ käis külas muusik Jaagup Kreem, kes avaldas, et teda on korduvalt püütud muusikukarjääri vältel poliitikasse meelitada. „Oi, ja kuidas veel, muidugi on. Põhimõtteliselt kõik - nii suuremad kui ka väiksemad erakonnad."