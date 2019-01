ANVELTI POLIITSURM | Ettevõtja Anton Ger: „Ta ei olnud seotud rahapesuga. Ta üldse ei aidanud mind, ma ise palusin tema abi.“ 

Kuigi esialgu tõi Andres Anvelt ministrikohalt tagasiastumise põhjuseks probleemid tervisega, siis allilm ja politsei teadvat, et poliitik olla aidanud kunagi ärimeest Anton Geri, keda süüdistati Eesti ajaloo suurimas rahapesus. Mistõttu oligi Anveltil vaja sisuliselt päevapealt poliitikaga lõpparve teha.

Teiste seas räägib Eesti Ekspressi artiklis Rahapesu Andmebüroo analüüsitalitust juhtinud Aivar Orukask, kes oli päev enne siseministri tagasiastumist kõnelnud riigikogu õiguskomisjonis Anton Geri suhetest endiste tippvõmmidega, sh Anveltiga. Orukase väitel pole Anvelt ja Ger sugugi lihtsalt teretuttavad.

Anton Ger tunnistab, et on tänast Eesti Ekspressi lugu lugenud, kuid viitab, et seal esitatu ei vasta tõele. "See, mis Orukask ütles, see on täiesti vale!" ütleb Ger.

Kas Anvelt on teda aidanud? "Absoluutselt ei ole!" kinnitab Ger.

Meeste omavahelise läbikäimise kohta ütleb Ger, et see jääb aastate taha. "Noh, see oli väga ammu. Sellel ajal mul ei olnud veel mingeid probleeme, kui me suhtlesime. Praegu üldse ei kohtu. Ma mõtlen juba alates 2010. aastast," püüab mees meenutada.

Miks ei suhtle? "Sellepärast, et ta on suur inimene (viitab Anvelti staatusele – L.V). Ma mõtlen, et tal ei ole aega," põhjendab ta.

Kas praegune situatsioon tundub endise siseministri osas ülekohtune? "See ei ole õige! Ta ei olnud seotud rahapesuga. Ta üldse ei aidanud mind, ma ise palusin tema abi," lausub mees.